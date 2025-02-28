Санатории Крыма стали популярнее в весеннее время на 40%

В этом году спрос на санаторный отдых в Крыму весной оказался на 40% выше, чем в 2024 году. Популярность крымских санаториев растет в связи с возможностью отдохнуть недорого.

Отдых в санаториях Крыма в весенний период стал на 40% популярнее за год, поделились наблюдением в АТОР.

"Рост спроса на отдых в санаториях Крыма на весенний период достиг 40% по сравнению с прошлогодним. Впечатляющая динамика спроса связана прежде всего с привлекательными ценами"

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В АТОР отметили, что санаторный отдых в Крыму стоит на 20% дешевле, чем в Сочи или на курортах Кавминвод.

Туристы в 2025 году чаще бронируют оздоровительный отдых в Крыму за три месяца до поездки, в санаториях они обычно проводят 7-10 ночей. Особой популярностью пользуются санатории, расположенные на южном берегу полуострова.