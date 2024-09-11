Самый востребованный вид соцконтракта назвали в Карачаево-Черкесии

Жители КЧР с начала года заключили больше 900 социальных контрактов. Чаще всего предприниматели запрашивали господдержку на открытие собственного дела.

С начала года жители КЧР заключили почти тысячу соцконтрактов. Это стало значительным шагом к развитию предпринимательства в регионе. Эти контракты предоставляют возможность гражданам получить государственную поддержку для открытия собственного бизнеса.

«С начала 2024 года в республике заключено более 900 соцконтрактов, а до конца года планируют заключить контракт еще 500 жителей. Самыми популярными направлениями для старта бизнеса по соцконтракту в республике стали сферы красоты, питания, сельского хозяйства, торговли, ремонта, производства и логистики»

– глава региона Рашид Темрезов

Отметим, что социальные контракты – это инструменты господдержки, которые направлены на улучшение социально-экономической ситуации в регионах. Они помогают гражданам, особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, реализовать свои идеи, открыть собственное дело.

В Карачаево-Черкесии социальные контракты включают поддержку как финансовую, так и консультационную. Граждане могут не только получить средства на стартап, но и получить советы по организации бизнеса, ведению бухгалтерии, маркетингу и другим важным аспектам.