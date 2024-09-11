Вестник Кавказа

Самый востребованный вид соцконтракта назвали в Карачаево-Черкесии

Рыбный рынок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители КЧР с начала года заключили больше 900 социальных контрактов. Чаще всего предприниматели запрашивали господдержку на открытие собственного дела.

С начала года жители КЧР заключили  почти тысячу соцконтрактов. Это стало значительным шагом к развитию предпринимательства в регионе. Эти контракты предоставляют возможность гражданам получить государственную поддержку для открытия собственного бизнеса.

«С начала 2024 года в республике заключено более 900 соцконтрактов, а до конца года планируют заключить контракт еще 500 жителей. Самыми популярными направлениями для старта бизнеса по соцконтракту в республике стали сферы красоты, питания, сельского хозяйства, торговли, ремонта, производства и логистики»

– глава региона Рашид Темрезов

Отметим, что социальные контракты – это инструменты господдержки, которые направлены на улучшение социально-экономической ситуации в регионах. Они помогают гражданам, особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, реализовать свои идеи, открыть собственное дело.

В Карачаево-Черкесии социальные контракты включают поддержку как финансовую, так и консультационную. Граждане могут не только получить средства на стартап, но и получить советы по организации бизнеса, ведению бухгалтерии, маркетингу и другим важным аспектам.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Праздник урожая в Абхазии 2024: почему стоит поехать в Лыхны

Праздник урожая в Абхазии 2024: почему стоит поехать в Лыхны

Курорт «Лунная Поляна» в Архызе получил финансирование

Курорт «Лунная Поляна» в Архызе получил финансирование

Афиша Абхазии: в Лыхны пройдет юбилейный &quot;Праздник урожая&quot;

Афиша Абхазии: в Лыхны пройдет юбилейный "Праздник урожая"

Нового муфтия Карачаево-Черкесии выберут через десять дней

Нового муфтия Карачаево-Черкесии выберут через десять дней

Игра пройдет в любую погоду

Игра пройдет в любую погоду

В Карачаево-Черкесии заработали новые амбулатории

В Карачаево-Черкесии заработали новые амбулатории

Пенсионерка сделала пять сальто при прыжке с горы в КЧР

Пенсионерка сделала пять сальто при прыжке с горы в КЧР

Новые  «Точки роста» запустят в Карачаево-Черкесии

Новые  «Точки роста» запустят в Карачаево-Черкесии

День республики отмечает Карачаево-Черкесия

День республики отмечает Карачаево-Черкесия

Летний отдых в горах стал популярен в России

Летний отдых в горах стал популярен в России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы