Вестник Кавказа

Самые трезвые регионы России: названы победители рейтинга 2023

Самые трезвые регионы России: названы победители рейтинга 2023
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рейтинг трезвости среди регионов России традиционно составили в декабре. Как и всегда, первые позиции в нем заняли субъекты СКФО.

Кавказские регионы попали в топ-3 наиболее трезвых субъектов РФ, рассказал депутат Госдумы Султан Хаммзаев.

По словам законодателя, три первых места заняли Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Наименьший уровень трезвости показали Курганская область, Чукотка и Бурятия.

Напомним, ранее Хамзаев призвал запретить выпускать в России напитки под названием "детское шампанское".

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2095 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы