Самые трезвые регионы России: названы победители рейтинга 2023

Рейтинг трезвости среди регионов России традиционно составили в декабре. Как и всегда, первые позиции в нем заняли субъекты СКФО.
Кавказские регионы попали в топ-3 наиболее трезвых субъектов РФ, рассказал депутат Госдумы Султан Хаммзаев.
По словам законодателя, три первых места заняли Чечня, Дагестан и Ингушетия.
Наименьший уровень трезвости показали Курганская область, Чукотка и Бурятия.
Напомним, ранее Хамзаев призвал запретить выпускать в России напитки под названием "детское шампанское".
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