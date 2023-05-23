Самую глубокую пещеру мира назовут в честь Фазиля Искандера

Опубликовано: 10:24, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расположенная в Абхазии пещера Веревкина, которая считается самой глубокой в мире, может получить новое название - в честь знаменитого писателя XX века Фазиля Искандера. Такую возможность рассматривают власти республики.

Власти Абхазии задумались над переименованием самой глубокой пещеры мира - пещеры Веревкина, которая находится в Гагрском районе. Инициативу озвучил глава Минтуризма на круглом столе по туризму накануне в Абхазском госуниверситете, рассказали в пресс-службе ведомства.

Теймураз Хишба напомнил, что именно в Абхазии расположены глубочайшие пещеры мира. Самая глубокая, под названием пещера Веревкина, включена в Книгу рекордов Гиннесса. Однако, обратил внимание министр, это название не закреплено официально, передает "Апсадгьыл-инфо".

Чиновник отметил, что его пещера получила в 1986 году, ранее она называлась "С-117" или "П-1-7". Сам спелеолог Александр Веревкин никогда не бывал в Абхазии - он трагически погиб в 1983 году в одной из пещер КБР. Его имя абхазской пещере дали его друзья.

"При всем уважении к этим замечательным, смелым, людям, это неправильно… Я считаю, что крупнейшая пещера в мире, которая находится на территории нашей страны, должна иметь абхазское название. Но, на мой взгляд, один из лучших писателей XX века Фазиль Искандер заслуживает того, чтобы в честь него официально была названа эта пещера, так как именно он открыл ту самую глубину абхазской души"

— Теймураз Хиршба