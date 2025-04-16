Самолеты Wizz Air возобновили полеты из Кутаиси в Мадрид

Венгерская авиакомпания возобновила авиасообщение между Кутаиси и Мадридом. Первый после паузы рейс между этими городами был выполнен накануне.

Со вчерашнего дня венгерский лоукостер Wizz Air снова начал выполнять полеты из Кутаиси в Мадрид. Об этом сказано в сообщении, распространенном 30 апреля Объединением аэропортов Грузии.

Самолеты A321neo будут летать в столицу Испании дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Первый такой рейс был выполнен 29 апреля. На борту лайнера находились 230 пассажиров.

Международный аэропорт Кутаиси – единственный аэропорт Грузии, из которого можно напрямую долететь в Мадрид и Барселону.

Ранее сообщалось, что в начале июня Wizz Air запустит рейсы из Кутаиси во французский город Лион.