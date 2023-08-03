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Самолеты Azal снова связали Баку и Самарканд

Самолеты Azal снова связали Баку и Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Между Баку и Самаркандом возобновляет полеты Azal. В расписание добавлен один рейс в неделю между городами Азербайджана и Узбекистана.

«Азербайджанские авиалинии» с сегодняшнего дня возвращаются к выполнению полетов между Баку и Самаркандом.

Первый после перерыва рейс состоится эти вечером, лайнер отправится из азербайджанской столицы в 21.00. Рейс будет выполняться раз в неделю, вылет из Самарканда - по пятницам, в 01.30.

Билеты на международный рейс уже в продаже, приобрести их можно как онлайн, так и в авиакассах.

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