Самолеты Azal снова связали Баку и Самарканд

Между Баку и Самаркандом возобновляет полеты Azal. В расписание добавлен один рейс в неделю между городами Азербайджана и Узбекистана.
«Азербайджанские авиалинии» с сегодняшнего дня возвращаются к выполнению полетов между Баку и Самаркандом.
Первый после перерыва рейс состоится эти вечером, лайнер отправится из азербайджанской столицы в 21.00. Рейс будет выполняться раз в неделю, вылет из Самарканда - по пятницам, в 01.30.
Билеты на международный рейс уже в продаже, приобрести их можно как онлайн, так и в авиакассах.