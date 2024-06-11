Самолет в Ереван "застрял" в Милане

Самолет венгерского лоукостера Wizz Air, который должен был вылететь в Ереван из итальянского Милана еще накануне вечером, застрял в аэропорту более чем на 13 часов – при этом его пассажирам не обеспечили элементарных удобств.

Авиарейс Милан-Ереван венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air стал "несчастливым" для его пассажиров, которые ждут вылета авиалайнера больше 13 часов в аэропорту "Мальпенса".

Рейс должен был вылететь еще накануне в 23:35 (22:35 мск), все его пассажиры прошли регистрацию, но вылет отменили без объяснения причин, передает Sputnik Армения со ссылкой на сообщения пассажиров.

Сами они полагают, что причиной задержки могла стать неисправность авиалайнера.

"Мы дважды проходили регистрацию и несколько раз пытались начать посадку, но так и не вылетели. Нас, включая детей и женщин, держали в закрытом автобусе, отвозили к самолету и не пускали внутрь. Теперь мы, наконец, в самолете, но все равно не можем вылететь"

- пассажир авиарейса

Ни представители авиакомпании, ни сотрудники армянского посольства не отреагировали на ситуацию, а пассажирам не предоставили ни ночлега, ни завтрака. Соответственно задерживается и вылет самолета из Еревана в Милан, однако в аэропорту армянской столицы их накормили и предоставили номера в гостинице.

Ожидается, что рейс состоится после 13:00, - рассказала одна из пассажирок.