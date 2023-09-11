Самолет "Уральских авиалиний" не долетел из Казани в Сочи

Опубликовано: 18:08, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолету российской авиакомпании "Уральские авиалинии", который сегодня утром вылетел в Сочи из Казани, пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Командир воздушного судна, которое с пассажирами поднялось в воздух из Казани и взяло курс на курортный Сочи, пришлось принять решение о возврате в аэропорт вылета из-за неполадок в работе бортовых систем, рассказал пресс-секретарь аэропорта Казани Адель Гатауллин.

Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел в Сочи из казанского международного аэропорта в 11:05, однако из-за некорректной работы оборудования экипаж воздушного судна принял решение вернуться, и в 11:57 самолет произвел посадку, передает РИА Новости.

По данным источника, на решение командира корабля повлиял и тот факт, что в Сочи установилась нестабильная погода, затрудняющая посадку авиалайнера. В то же время в воздушной гавани города-курорта каких-либо задержек либо отмен вылетов из-за погодных условий не было, аэровокзал работает штатно.

Теперь рейс компании из Казани в Сочи ждут в 22:10 вместо 14:30, тип самолета, с которым случилось авиапроисшествие, в сообщении не указывается.