Вестник Кавказа

Самолет, севший в поле под Новосибирском, может стать достопримечательностью

Самолет, севший в поле под Новосибирском, может стать достопримечательностью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новосибирской области хотели бы, что аварийно севший в поле самолет рейса Сочи-Омск остался на месте и стал местом притяжения туристов.

Оставить самолет в поле в качестве памятника предлагает глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

Лайнер «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на поле пшеницы в селе Убинском в сентябре 2023 года. Airbus A320 следовал из Сочи в Омск со 170 пассажирами на борту. С поля пассажиров забрали автобусы, а самолет остался на месте. «Уральские авиалинии» арендовали поле, поставили забор вокруг самолета и взяли его под охрану. Дальнейшая судьба воздушного судна остается под вопросом.

«Если они, вдруг, не будут взлетать, не будут забирать самолет, я буду просить, чтобы они сняли с него все ценное и что им нужное: двигатель, бортовые компьютеры и другие рабочие запчасти»

– Конюк

Вместо того, чтобы утилизировать самолет и пустить на металлолом, лучше оставить его стоять в поле, считает глава района. Он намерен обратиться с такой просьбой к авиакомпании.

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