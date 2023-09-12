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Самолет из Сочи не долетел до Омска

Самолет из Сочи не долетел до Омска
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
У самолета, летевшего из курортного Сочи в Омск, в воздухе начались технические проблемы, экипаж воздушного судна подал сигнал тревоги и направил авиалайнер на запасной аэродром в Новосибирске.

Пассажирский самолет, направлявшийся из Сочи в Омск, сегодня утром не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

"Да, правда - самолет запросил посадку в новосибирском аэропорту, по техническим причинам он не смог приземлиться в Омске и идет на запасной аэродром"

- пресс-служба аэропорта Новосибирска

Сейчас самолет сменил курс, ответчик лайнера подает код 7700 (основной сигнал тревоги), набрал высоту и движется в сторону Новосибирска, передает ТАСС.

В 6:15 на лентах новостных агентств появилось сообщение о том, что самолет "Уральских авиалиний", подававший сигнал тревоги, по предварительным данным, благополучно сел на грунт в районе села Убинского в Новосибирской области. На его борту находились 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.

"Предварительно, сел на грунт в районе села Убинского. Пострадавших нет, информация уточняется"

- пресс-служба МЧС региона

По последним данным, аварийную посадку совершил авиалайнер "Уральских авиалиний" Airbus A320.

Напомним, это второе за последние сутки авиапроисшествие с участием самолета "Уральских авиалиний".

Самолет &quot;Уральских авиалиний&quot; не долетел из Казани в Сочи

Самолет "Уральских авиалиний" не долетел из Казани в Сочи

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