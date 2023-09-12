Самолет из Сочи не долетел до Омска

Пассажирский самолет, направлявшийся из Сочи в Омск, сегодня утром не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
"Да, правда - самолет запросил посадку в новосибирском аэропорту, по техническим причинам он не смог приземлиться в Омске и идет на запасной аэродром"
- пресс-служба аэропорта Новосибирска
Сейчас самолет сменил курс, ответчик лайнера подает код 7700 (основной сигнал тревоги), набрал высоту и движется в сторону Новосибирска, передает ТАСС.
В 6:15 на лентах новостных агентств появилось сообщение о том, что самолет "Уральских авиалиний", подававший сигнал тревоги, по предварительным данным, благополучно сел на грунт в районе села Убинского в Новосибирской области. На его борту находились 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.
"Предварительно, сел на грунт в районе села Убинского. Пострадавших нет, информация уточняется"
- пресс-служба МЧС региона
По последним данным, аварийную посадку совершил авиалайнер "Уральских авиалиний" Airbus A320.
Напомним, это второе за последние сутки авиапроисшествие с участием самолета "Уральских авиалиний".