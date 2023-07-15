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Самолет из Ульяновска встретили в Дагестане водной аркой

Самолет из Ульяновска встретили в Дагестане водной аркой
© Фото: аэропорт Махачкалы
В махачкалинском аэропорту впервые совершил посадку самолет из Ульяновской области. Рейс из Ульяновска был встречен аркой из воды.

Самолет, летевший из Ульяновска в Дагестан, успешно совершил посадку в аэропорту Махачкалы, пишет пресс-служба воздушной гавани республики.

Рейс от авиаперевозчика "Северный ветер" встретили при приземлении в аэропорту столицы Дагестана водной аркой.

Это уже 14-е направление от компании, которое соединило российские регионы с Дагестаном.

Стоит добавить, что полеты в Дагестан совершаются совместно с авиакомпанией "Икар". Для полетов предоставлены самолеты "Эмбраер 190". 

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