Самолет из Ульяновска встретили в Дагестане водной аркой

Опубликовано: 7:13, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: аэропорт Махачкалы

В махачкалинском аэропорту впервые совершил посадку самолет из Ульяновской области. Рейс из Ульяновска был встречен аркой из воды.

Самолет, летевший из Ульяновска в Дагестан, успешно совершил посадку в аэропорту Махачкалы, пишет пресс-служба воздушной гавани республики.

Рейс от авиаперевозчика "Северный ветер" встретили при приземлении в аэропорту столицы Дагестана водной аркой.

Это уже 14-е направление от компании, которое соединило российские регионы с Дагестаном.

Стоит добавить, что полеты в Дагестан совершаются совместно с авиакомпанией "Икар". Для полетов предоставлены самолеты "Эмбраер 190".