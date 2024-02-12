Вестник Кавказа
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Самолет из Москвы вылетел в Гянджу из бакинского аэропорта

Самолет из Москвы вылетел в Гянджу из бакинского аэропорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Севший в Баку из-за непогоды в Гяндже авиалайнер азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из московского аэропорта Внуково и направлявшийся во второй по величине город Азербайджана, продолжил полет – в 16:19 мск он поднялся в воздух.

Стоянка в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку авиалайнера компании Azerbaijan Airlines (AZAL), совершавшего рейс Москва (Внуково) – Гянджа, была недолгой - в 17:19 по местному времени (16:19 мск) он взлетел и направился в конечный пункт назначения, сообщили в ЗАО Azerbaijan Airlines.

Помешал самолету совершить посадку в Гянжде сильный туман, опустивший в районе воздушной гавани Гянджи, из-за чего команиром воздушного судна и было принято решение о посадке в Баку, напоминает Trend.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что самолет авиаперевозчика AZAL, летевший из Москвы в Гянджу, совершил экстренную посадку в азербайджанской столице в 15:47 по местному времени (14:47 мск).

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