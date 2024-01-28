Летевший из Москвы в Гянджу самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиаперевозчика AZAL, летевший из Москвы в Гянджу, совершил экстренную посадку в азербайджанской столице. Причиной стала непогода в пункте назначения.
В Баку около часа назад совершил экстренную посадку самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Москва – Гянджа. Об этом информирует 16 февраля пресс-служба азербайджанского авиаперевозчика.
Экипаж авиалайнера принял решение приземлиться в столице Азербайджана из-за неблагоприятной погоды в районе аэропорта в Гяндже.
"Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-5829 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Москва (Внуково) – Гянджа, принял решение совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев"
– представитель AZAL
Воздушное судно приземлилось в Баку в 14:47 (мск).