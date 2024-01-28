Вестник Кавказа
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Летевший из Москвы в Гянджу самолет экстренно сел в Баку

Летевший из Москвы в Гянджу самолет экстренно сел в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет авиаперевозчика AZAL, летевший из Москвы в Гянджу, совершил экстренную посадку в азербайджанской столице. Причиной стала непогода в пункте назначения.

В Баку около часа назад совершил экстренную посадку самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Москва – Гянджа. Об этом информирует 16 февраля пресс-служба азербайджанского авиаперевозчика.

Экипаж авиалайнера принял решение приземлиться в столице Азербайджана из-за неблагоприятной погоды в районе аэропорта в Гяндже.

"Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-5829 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Москва (Внуково) – Гянджа, принял решение совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев"

– представитель AZAL

Воздушное судно приземлилось в Баку в 14:47 (мск).

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