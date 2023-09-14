Самолет из Египта с россиянами на борту совершил экстренную посадку

Опубликовано: 20:51, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лайнер чартерного перевозчика Azur Air с туристами на борту на пути из Египта экстренно сел в Казани. Конечным пунктом должен был стать Нижний Новгород.

Экстренное приземление в Казани выполнил лайнер, следовавший с египетского курорта в Нижний Новгород. Инцидент произошел ранним утром во вторник.

"Двенадцатого сентября около 05.15 самолет Boeing-757, следовавший рейсом №AZV946 (авиакомпания Azur Air) по маршруту Хургада - Нижний Новгород, полетел в Казань по метеоусловиям в Нижнем Новгороде (был сильный туман). <…> Перед посадкой в аэропорту Казани командир воздушного судна сообщил о неисправности, аварийную ситуацию не объявлял. В настоящее время Татарская транспортная прокуратура и МТУ Росавиации проводят проверку, которая не завершена"

– Приволжская транспортная прокуратура

Какие именно возникли проблемы на борту пока не установлено. В авиагавани воздушное судно было заменено на другое, информирует РИА Новости.

"В 14:50 пассажиры рейса вылетели в Нижний Новгород другим бортом. Жалобы и обращения от пассажиров не поступали"

– прокуратура

Напомним, накануне в Египте акула напала на женщину, пострадавшая лишилась руки. Купание запрещено на некоторых пляжах Красного моря.