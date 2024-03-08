Вестник Кавказа

Самолет F-5 потерпел крушение в Турции

скорая помощь в Турции
© Фото: сайт Минздрава Турции
В результате падения самолета в Турции погиб человек. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Еще один человек пострадал, его доставили в больницу.

В турецкой провинции Конья рухнул самолет F-5, в результате чего погиб один человек. Об этом со ссылкой на губернатора провинции пишут местные СМИ.

Воздушное судно выполняло тренировочный полет и разбилось, когда заходило на посадку.

Инцидент случился в парке "Турецких звезд".

Катапультировавшегося пилота отвезли в больницу. На месте падения работают сотрудники экстренных служб и военные.

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