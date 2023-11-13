Саммит СПЕКА завершился принятием Бакинской декларации

В Баку завершился саммит глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран центральной Азии, по его итогам приняли дорожную карту цифровизации Среднего коридора и Бакинскую декларацию.

В столице Азербайджана завершился саммит глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран центральной Азии (СПЕКА), который проходил сегодня в Центре Гейдара Алиева.

По итогам саммита были приняты дорожная карта цифровизации Среднего коридора и Бакинская декларация встречи. Еще одним его итогом стало предложение принять стратегию "зеленого" развития в рамках СПЕКА, предложенное Узбекистаном.

"Учитывая взаимосвязанность сфер водных ресурсов, энергетики, экологии и сельского хозяйства, настало время принять всеобъемлющий новый концептуальный документ СПЕКА – многостороннюю Зеленую стратегию"

- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

В завершение саммита от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, которые принимали в нем участие.

Также стало известно, что председательство в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2024 году перейдет от Азербайджана к Таджикистану, сообщил таджикский президент Эмомали Рахмон.

Приоритеты Таджикистана будут нацелены на укрепление имеющихся результатов работы организации и обеспечение новых достижений, говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

Напомним, государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.