В Баку стартовал саммит СПЕКА, в котором участвует Ильхам Алиев. Он назвал членов программы поистине независимыми странами и добавил, что Азербайджан создал благоприятную инвестиционную среду.

В Баку, в центре Гейдара Алиева, открылся саммит глав государств-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА). В нем принимает участие азербайджанский президент Ильхам Алиев. До этого он провел переговоры с лидерами стран, приехавшими на саммит в Баку, а затем сделал совместное фото.

В своем выступлении Ильхам Алиев отметил, что страны-члены СПЕКА – поистине независимые государства, поскольку проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику.

По словам главы республики, ни о каком экономическом развитии не может идти речь, если отсутствует стабильность.

«Сегодня в различных регионах мира бушуют войны, конфликты и кровавые столкновения. В наших же странах царят мир, стабильность и спокойствие, успешно идут процессы развития и строительства. Это большое достижение и успех наших государств и народов»

- Ильхам Алиев

Он напомнил, что за последние 20 лет ВВП Азербайджана увеличился в 4 раза, доходы бюджета возросли более чем в 30, а внешнеторговый оборот – более чем в 10 раз. Президент подчеркнул, что сильная экономика позволяет Азербайджану проводить независимую внешнюю политику.

Алиев заявил, что руководство Азербайджана создало в стране благоприятную информационную среду. Глава государства сообщил, что за последние 20 лет в экономику республики вложено свыше $310 млрд, из них почти $200 млрд приходится на неэнергетический сектор.

«В последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и превратился в один из транспортных и логистических центров Евразии, расположенных на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг»

- Ильхам Алиев

Президент добавил, что Азербайджан и Центральная Азия – единое историко-культурное и геополитическое пространство, имеющее возрастающее стратегическое значение.

Говоря о программе «Великое возвращение», Алиев отметил, что бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на свои родные земли. По его словам, порядка 140 тыс переселенцев вернутся домой до конца 2026 года.