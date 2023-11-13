Ильхам Алиев принял в Баку президентов Казахстана и Узбекистана

Переговоры президента Азербайджана с казахстанским и узбекистанским коллегами прошли сегодня в Баку. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев прибыли в столицу Азербайджана на саммит СПЕКА.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Казахстанский президент прилетел в Баку на саммит Специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
Азербайджанский президент встретился и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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