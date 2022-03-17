Самарканд и Туркестан снова свяжет авиасообщение

Полеты из Самарканда в Туркестан возобновит авиакомпания Qazaq Air. Первые рейсы планируется совершить 1 мая. Самолеты будут вылетать по четвергам и воскресеньям.

Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air возобновит полеты из узбекского Самарканда в город Туркестан.

Первые самолеты вылетят 1 мая, полеты будут совершаться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Компания также организует стыковочные рейсы в Астану. Так, по четвергам самолеты будут отправляться из Самарканда в 21:00 по местному времени, а прибывать в столицу в 01:30.

Стоит добавить, что пересадка в Туркестане займет около 50 минут.