Салюта в Санкт-Петербурге на Новый год не будет

Северная столица будет встречать 2024 год без праздничного фейерверка. На Дворцовой площади публике представят мультимедиа-шоу.
Новый год в Санкт-Петербурге встретят без фейерверка. Решение принято властями города.
Праздничную программу в новогоднюю ночь можно будет увидеть в трех локациях: на Дворцовой площади, на Малой Конюшенной улице, а также у Гостиного двора. Запланированы выступления, концерты, мультимедиа-шоу, мероприятия рассчитаны на несколько часов.
Отмена салюта призвана сделать новогодние гуляния более спокойными.
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