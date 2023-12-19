Махачкала встретит Новый Год без салютов

Глава Махачкалы сообщил о том, что в этом году салюта на центральной площади по случаю Нового Года не будет. Ранее от салютов отказались на Ставрополье, в Ингушетии и Карачаево-Черкесия.

Небо Махачкалы не будет озаряться салютами в новогоднюю ночь. Такое решение было принято дагестанскими властями.

«В ходе проведения антитеррористической комиссии в мэрии Махачкалы глава города Юсуп Умавов сообщил, что 31 декабря на площади имени Ленина не будет праздничного фейерверка»

– мэрия Махачкалы

Отметим, что ранее от салютов на Новый год отказались власти Старополья, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Также известно, что украшать населенные пунктами игрушками и гирляндами, которыми украшали елки и улицы год назад. Это связано с экономическими причинами.