Ингушетия встретит новый год без салютов

Ингушетия встретит 2024 год без масштабных гуляний и салютов. Населенные пункты будут украшены прошлогодними инсталляциями и иллюминацией.

Ингушское руководство отказалось от салютов и масштабных мероприятий в дни приближающегося празднования Нового года. Об это сообщил глава республики. В то же время он отметил, что юных жителей Ингушетии в дни Нового года ждут все привычные мероприятия – елки и новогодние представления.

«В республике не будет новогодних салютов и масштабных праздничных мероприятий. Формат изменен в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире. Все внимание планируем уделить только детям, для которых запланирован ряд мероприятий»

– Махмуд-Али Калиматов.

Кроме того, населенные пункты будут украшать не новые, а уже ранее использовавшиеся украшения. Это связано с экономической ситуацией в стране.