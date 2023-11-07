Салихов вновь выйдет в октагон UFC

Боец UFC Муслим Салихов выступит на турнире организации в декабре. Он встретится с Рэнди Брауном из Ямайки. На счету Салихова 6 побед и три поражения в промоушене.

Российский боец смешанного стиля Муслим Салихов станет участником турнира UFC, который пройдет в Лас-Вегасе 17 декабря.

Средневес из Дагестана сразится с представителем Ямайки Рэнди Брауном, на счету которого 18 побед и пять проигрышей.

Стоит добавить, что за свою карьеру Муслим проиграл четырежды и 19 раз выходил победителем.