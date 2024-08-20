Шахматисты тюркоязычных стран объединились в ассоциацию

Сегодня, в последний день 45-й Всемирной шахматной олимпиады в столице Венгрии, прошло заседание Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации, на котором была создана новая ассоциация.

Федерация шахмат Азербайджана (ФША) сегодня на последнем заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ), прошедшем в Будапеште, предложила создать специальную структуру для укрепления сотрудничества и связей тюркоязычных стран в сфере шахмат.

Выступившая на заседании генеральный секретарь ФША Илаха Гадимова рассказала о важности создания совместной ассоциации тюркоязычных стран и об основных целях будущей структуры. Предложение, поставленное на голосование на Генеральной ассамблее ФИДЕ, было принято единогласно, сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld.

В состав нового объединения вошли Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович после заседания провел встречу с руководителями шахматных федераций государств-членов новой ассоциации, которые поделились с ним своими проектами.

В скором времени будет утвержден ее Устав, согласно которому руководство структуры будет избираться сроком на два года и проводиться на ротационной основе.