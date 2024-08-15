Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате Европы

Азербайджан на чемпионате Европы по шахматам среди юниоров и молодежи будет представлен 40 шахматистами. Старт первенству будет дан 22 августа в Праге.

Азербайджан выступит на чемпионате Европы по шахматам в Чехии с делегацией из 40 шахматистов. Старт соревнований намечен на 22 августа.

«В континентальном первенстве примут участие прошлогодние чемпионы Европы Рустам Рустамов, Мехрибан Ахмедли, Магомед Кязымзаде, бронзовый призер Саадат Баширли, Пашам Ализаде, Лала Гусейнова, Широглан Талыбов, Тунар Давудов, Захра Аллахверди, Ахмед Гусейнов и другие. Всего на престижном соревновании Азербайджан будут представлять 40 шахматистов»

– Федерация шахмат Азербайджана

Азербайджан имеет долгую и богатую историю шахмат. Шахматы тут не просто игра, а часть культурного наследия страны.

Напомним, что широкую известность шахматам принесло участие азербайджанских шахматистов в международных турнирах в XX веке. Одним из первых азербайджанских гроссмейстеров стал Вугар Гашимов. Шахматы стали массово развиваться, привлекая все больше молодежи. Это дало мощный толчок для развития шахматных школ и клубов по всей стране.

В настоящее время Азербайджанская шахматная федерация активно сотрудничает с международными организациями, участвует в различных проектах и инициативах, направленных на развитие шахматного спорта. Регулярно проводятся национальные и международные турниры, семинары и мастер-классы для тренеров и шахматистов различного уровня.