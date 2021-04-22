«Сад памяти»: в Ингушетии высадят 70 тыс деревьев 

Ингушетия принимает акцию «Сад памяти». Акция посвящена павшим в Великой отечественной войне. Планируется высадить более 70 тыс деревьев.

Почтить память жертв нацисткой агрессии 1941-1945 годов можно будет в рамках стартующей в республике акции «Сад памяти». С каждым годом мероприятие расширяет масштаб и географию. В этом году планируется, что участники высадят в Ингушетии порядка семи тысяч деревьев.

«Акция „Сад памяти“ в нашей республике становится все более масштабной и значимой. В этом году число саженцев, которые мы планируем высадить, увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом»

– глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Целью акции является сохранение памяти о погибших в годы ВОВ. По словам главы региона, такие мероприятия позволяют сохранять и передавать потомкам память о страшных событиях прошлого и подвиге предков.

Акция глубоко символична, ведь все деревья становится символами памяти о жертвах трагедии и важности сохранения памяти о прошлом. Также в релизе отмечается, что каждый может подержать акцию, распространяя информацию о ней в социальных сетях, блогах или других медиа.