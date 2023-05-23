С 1 июня между Сочи и Майкопом начинает курсировать дневная "Ласточка"

Опубликовано: 23:25, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ОАО "Российские железные дороги" с 1 июня вводят новый скоростной электропоезд, который соединит аэропорт Сочи и столицу Адыгеи Майкоп. От аэропорта Сочи до Майкопа с 1 июня станет ходить дневной скоростной поезд "Ласточка" 814, сообщает пресс-центр РЖД.

Расписание нового ежедневного электропоезда составлено очень удобно - со станции "Аэропорт Сочи" он будет уходить ежедневно в 06:41 и прибывать в Майкоп в 12:41. В обратный путь состав отправится из столицы Адыгеи в 16:10 и прибудет на конечную станцию в 22:10.

В пути предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Шепси, Туапсе, Хадыженская, Белореченская.

Это уже второй дневной поезд, который соединит столицу Адыгеи и Черноморское побережье. Сегодня жители и гости республики могут добраться в Сочи поездом 834 Майкоп - Имеретинский Курорт. Из Майкопа он совершает утренний рейс, а из Имеретинского Курорта – вечерний.

Напомним, "Ласточки" дальнего следования со станции "Аэропорт Сочи" уже ходят до станций Анапа, Новороссийск и Ростов-Главный, они пользуются большой популярностью среди пассажиров.

Продажа проездных документов на поезд уже открыта. Более подробную информацию о наличии мест и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД".