Первая "Ласточка" протестировала дорогу между Сочи и Гагрой

Опубликовано: 17:42, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на железнодорожном участке между кубанским Сочи и абхазской Гагрой в тестовом режиме прошел поезд "Ласточка", поездка прошла удачно.

Из Сочи в Гагру сегодня впервые, пока в тестовом режиме, сегодня прошел электропоезд "Ласточка", сообщает сайт Абхазской железной дороги (РУП "АЖД").

"Мы вместе с представителями ОАО "РЖД" проехали от Сочи до Гагры. Они увидели готовность нашей железной дороги для курсирования "Ласточки", – рассказал гендиректор РУП "АЖД" Арсоуа Читанава, передает РИА Новости.

Конечно, говорить о том, что "Ласточка" начнет ходить уже завтра, преждевременно, однако переговоры и запуске железнодорожного сообщения будут продолжаться, добавил представитель абхазской стороны.

Напомним, "АЖД" договорилась с РЖД о запуске железнодорожного сообщения между Сочи и Гагрой в рамках рабочей встречи, прошедшей в этом году в Москве.