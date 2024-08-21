РЖД снизили цены на туристические поезда в Белоруссию

Туристические поезда в Белоруссию из Москвы и Петербурга доступны россиянам по сниженным ценам. РЖД делает скидку на железнодорожные круизы с отправлением в конце сентября.

Туристам предлагается несколько туров на поезде в Белоруссию, выезды в конце сентября РЖД предлагает по сниженным ценам.

Тур «Белорусский вояж» за 4 дня из Москвы с посещением Беловежской Пущи и замка «Мир» в Минске, можно приобрести по цене от 35,1 тыс рублей с отправлением 27 сентября. Аналогичный круиз с отправлением 2 ноября обойдется минимум в 45,1 тыс рублей.

Также в конце сентября четырехдневный «Белорусский вояж» с программой Гродно и замок «Несвиж» в Минске стоит от 35,3 тыс рублей по акции, в начале ноября такое путешествие будет стоить 43,9 тыс рублей.

Круиз на четыре дня с посещением Беловежской Пущи в Бресте, мемориала «Хатынь» и белорусской столицы на 27 сентября стоит по акции от 34,6 тыс рублей.

РЖД также понизил стоимость на железнодорожное путешествие в Белоруссию из Санкт-Петербурга. Вояж на четыре дня, за которые туристы увидят Брест и Брестскую крепость, Беловежскую Пущу, мемориальный комплекс «Хатынь» и Минск стоит менее 35 тыс рублей.