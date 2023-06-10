Руководить тушением масштабного пожара в Казахстане будет новый глава МЧС

Опубликовано: 15:41, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Казахстана

На востоке Казахстана в Абайской области продолжается активная фаза тушения крупного лесного пожара, в которой задействованы все силы и средства не только МЧС, на и МВД и Минобороны страны, но руководит ими уже новый глава МЧС.

Власти Казахстана сегодня на совещании в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова обсудили меры по ликвидации крупного природного пожара в Абайской области, в тушении которого задействованы силы и средства МЧС, МВД, Минобороны, Минэкологии и местных исполнительных органов.

Сейчас пожар тушат около 800 человек, 190 единиц техники и 8 вертолетов, однако пока сдержать огонь не удается.

"Пожар распространяется по трем направлениям в сторону населенных пунктов Талица, Каштак, Барышевка, Успенка, Поднебесное и Камышенка. В районе ЧС имеется сильное задымление, при этом верховой пожар отсутствует, чему способствуют благоприятные погодные условия. В ночное время и утром прошел мелкий дождь", - сообщает пресс-служба Кабмина, передает Sputnik Казахстан.

В районе пожара активно работает авиация, на наиболее интенсивных участках работы техники организован подвоз воды, чтобы она работала бесперебойно, не выезжая на дозаправку.

"Группировка сил и средств продолжает усиливаться резервами, планомерно прибывающими на место ЧС. Для граждан обустроены места временного размещения. Угроза для населенных пунктов практически снята. Работа находится на контроле"

- МЧС Казахстана

Смаилов потребовал обеспечить оперативное прибытие дополнительной техники и сотрудников соответствующих служб к местам тушения пожара.

А вот руководит тушением уже новый министр по ЧС, назначенный сегодня президентом страны.

"Указом главы государства Сырым Шарипханов назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

- Акорда

Сырым Шарипханов - доктор технических наук, генерал-майор, ранее занимавший должности и руководящие посты в системе гражданской обороны, до нового назначения он возглавлял Академию гражданской защиты имени Габдуллина.