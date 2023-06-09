Смертоносный лесной пожар вырос вдвое в Казахстане

Опубликовано: 21:02, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МЧС Казахстана

Лес горит на северо-востоке Казахстана на десятках тысяч гектаров. Есть жертвы и пропавшие без вести. Президент страны перенес поездку во Вьетнам и направляется на место ЧП.

Страшный лесной пожар в Казахстане, жертвами которого стали минимум три человека, пока не удается взять под контроль - его площадь увеличилась вдвое, до 60 тыс га, передают казахские СМИ, ссылаясь на комитет лесного хозяйства РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев из-за разгула огненной стихии в Абайской области отложил визит во Вьетнам, сообщает Акорда. Вместо поездки он посетит регион.

Жертвами пожара стали уже три лесника, заявили в МЧС. Пропавшими без вести числятся еще 11 работников лесничества.