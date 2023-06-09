В Казахстане полыхает лесной пожар

Пожар вспыхнул на территории Батпаевского лесничества. Пламя распространилось на территории площадью порядка 2 тыс. га.
Спасатели приступили к тушению пожара на территории Батпаевского лесничества Абайской области Казахстана, проинформировали в пресс-службе МЧС республики.
"Задействованы более 300 человек, 70 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. Привлечено четыре вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня"
– пресс-служба
Уточняется, что на базе местной школы развернуты эвакуационные пункты. Жители местных сел разъехались по родственникам. В борьбе с огнем задействованы более 300 человек, а также 70 единиц техники.