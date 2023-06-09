В Казахстане полыхает лесной пожар

Опубликовано: 8:14, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар вспыхнул на территории Батпаевского лесничества. Пламя распространилось на территории площадью порядка 2 тыс. га.

Спасатели приступили к тушению пожара на территории Батпаевского лесничества Абайской области Казахстана, проинформировали в пресс-службе МЧС республики.

"Задействованы более 300 человек, 70 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. Привлечено четыре вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня"

– пресс-служба

Уточняется, что на базе местной школы развернуты эвакуационные пункты. Жители местных сел разъехались по родственникам. В борьбе с огнем задействованы более 300 человек, а также 70 единиц техники.