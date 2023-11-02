Росводресурсы: уровень воды в Каспии увеличится до конца века

Глава Росводресурсов предрек повышение уровня воды в Каспийском море к концу 21 века.

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов заявил, что Каспий вернет свой прежний уровень воды к концу этого века. Он объяснил, что изменения количества воды в водоеме циклично. Кириллов напомнил, что Каспий уже был в состоянии маловодности с 1930 по 1970 годы, потом его уровень вернулся к прежним значениям. С 2000х годов эти показатели вновь стали уменьшаться.

"Что касается Каспийского моря, мы понимаем, что есть определенная проблема, связанная с изменением климата - это снижение осадков, снегозапасов и так далее. С другой стороны, мы в исторической перспективе наблюдаем цикличность тенденций водности моря… Прогнозы разные, один из них говорит о том, что к концу века уровень воды в море опять начнет повышаться"

– Дмитрий Кириллов

Кириллов добавил, что резко изменить эту ситуацию нельзя, но в перспективе, если относиться бережно к водным ресурсам, можно добиться положительных результатов. В частности, властями проводятся работы по уменьшению потребления водных ресурсов в сельском хозяйстве, сфере, где используется больше всего воды.