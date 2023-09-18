Ростсельмаш будет испытывать свою технику в Таганроге

В скором времени в донском Таганроге построят испытательный полигон, на котором будет тестировать свою новую технику для сельского хозяйства группа компаний Ростсельмаш.

Руководство крупной ростовской группы компаний Ростсельмаш, в которую входят 13 заводов, выпускающих сельскохозяйственную технику, приняло решение построить в Таганроге испытательный полигон, сообщает пресс-служба предприятия.

"Ростсельмаш строит уникальный испытательный полигон для аграрных машин и дорожно-строительной техники. Объект… возводится на землях нового завода сельскохозяйственной техники компании. Вся территория будет поделена на два сегмента: испытательные треки и участок для функциональных испытаний ДСТ. Инвестиции в проект составят до 1 млрд рублей"

- Ростсельмаш

Полигон площадью в 14 га станет первым не только в России, но и в Европе столь масштабным объектом для тестирования комбайнов, тракторов, телескопических и фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, гусеничных экскаваторов и других дорожно-строительных машин.

"В ближайшие годы на производство будут поставлены десятки новых моделей техники, которые необходимо испытывать. Испытательный полигон будет соответствовать всем современным мировым требованиям. В него войдет контрольно-измерительная станция с множеством стендов для проверки как отдельных компонентов и узлов самоходных машин, так и, в последующем, техники целиком, - она будет построена на основной площадке компании в Ростове-на-Дону"

- генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев

Как пояснили в группе компаний, полигон позволит выводить на рынок новую технику предприятий в максимально сжатые сроки, что позволит оперативно обеспечивать ею заказчиков.