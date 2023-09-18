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Новый завод "Ростсельмаша" выпустил первую технику

Новый завод &quot;Ростсельмаша&quot; выпустил первую технику
© Фото: ООО "КЗ"Ростсельмаш"
Новый филиал "Ростсельмаша", который разместился на площадке бывшего Таганрогского автозавода ТагАЗ, сегодня выдал первую партию своей продукции – навесного оборудования для сельскохозяйственной техники.

"Ростсельмаш" произвел первую партию сельхозтехники на новой производственной площадке, построенной на территории бывшего Таганрогского автозавода (ТагАЗ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Новый завод сельскохозяйственной прицепной и навесной техники компании "Ростсельмаш" в Таганроге произвел первую партию роторных косилок серии Strige. Техника прошла тестовую обкатку, приемку ОТК и на днях будет отгружена в Казахстан"

- Василий Голубев

Реконструкция таганрогского филиала находится на завершающей стадии – производство запущено, сейчас проводится ремонт кровли и заливка асфальта, а полностью сборочный корпус площадью в 37,8 тыс кв м будет сдан в четвертом квартале 2023 года, пояснили в министерстве промышленности и энергетики области, передает "Интерфакс".

Предприятие уже выпускает дисковые бороны и роторные косилки с кондиционером серии Sapsun, а к началу 2024 года освоит выпуск всех видов навесных и прицепных косилок "Ростсельмаш", а также борон, культиваторов, посевных комплексов и другой сельхозтехники. Производственная площадка в Таганроге станет предприятием полного цикла и будет ежегодно выпускать около 5 тыс единиц прицепной и навесной техники.

Сельхозтехнику будут выпускать и в Таганроге

Сельхозтехнику будут выпускать и в Таганроге

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