Ростовский порт перенесут на другой берег к 2026 году

Власти Ростова-на-Дону готовы поставить точку в вопросе переноса мощностей морского торгового порта на левый берег Дона – это будет сделано к 2026 году, а его бывшую территорию отдадут городу.

Городская администрация Ростова-на-Дону намерена в 2026 году полностью перенести мощности морского торгового порта на левый берег Дона, в промзону "Заречная", сообщили в городской администрации.

Уже готов проект переноса, в скором времени он пройдет экспертизу, после чего ее до конца текущего 2025 года согласуют, а затем будет принято окончательное решение, сообщает портал domostroydon.ru.

Землю на территории промзоны Ростовский порт может взять в аренду без торгов на десять лет – площадь территории, которую готовы ему предоставить, составляет около 15 га, а вот его нынешний участок на Береговой могут передать в собственность города.

Напомним, решение о переносе порта Ростова-на-Дону в промышленный район на левом берегу Дона ожидалось еще в 2018 году, однако процесс неожиданно затянулся: как объяснили в руководстве порта, что изъятие федеральных земель для нужд города - это документооборот, который требует времени.

Затем ростовские власти отложили перенос мощностей порта в левобережную промзону на конец 2023 года, пояснив это доработкой проекта - предполагалось, что он будет разделен на две части – проектирование непосредственно причальной инфраструктуры и плоскостного объекта – зданий, сооружений, площадок и транспортных артерий, что позволит сократить сроки подготовки документации.