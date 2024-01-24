Ростовские врачи обещают поставить на ноги дагестанского бойца ММА

Ростовские врачи перевели в обычную палату дагестанского бойца поп-ММА Венома, упавшего с балкона 10-го этажа – он чувствует себя намного лучше и вскоре намерен вернуться в спорт.

Боец поп-ММА из Дербента Магомед Зайналов (Веном), упавший с десятого этажа в Ростове-на-Дону, переведен из реанимационного отделения в обычную палату, пишет Telegram-канал SHOT.

"Ростовские врачи называют чудом, что Веном выжил и даже обещают поставить его на ноги, но не исключают, что у него останется хромота. Сам же Веном заявил, что сделает всt для того, чтобы вернуться в спорт"

- Telegram-канал SHOT

После проведенных четырех операций Веном чувствует себя намного лучше, хотя, конечно, говорить о полном восстановлении пока слишком рано: на следующей неделе ему предстоят еще как минимум три операции.

Напомним, 24-летний Магомед Зайналов упал с балкона 10-го этажа в Ростове, пытаясь достать своего кота, забравшегося на кондиционер. Он сломал ноги и таз, врачи не исключают, что спортсмен навсегда останется хромым.