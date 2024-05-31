Ростовские футболисты проведут сборы дома

Летние сборы футболистов "Ростова" пройдут в их родном городе – здесь они смогут провести интересные встречи с российскими коллегами и подобрать для команды новых перспективных игроков.

Нынешние летние сборы игроки футбольного клуба "Ростов" проведут не в Испании, а на родном стадионе донской столицы, сообщил спортивный директор команды Алексей Рыскин.

"Просто приняли такое решение"

- Алексей Рыскин

Раньше "Ростов" по традиции проводил летние сборы в Испании, но смена дислокации не обусловлено трудностями с финансированием – просто дома есть возможность поиграть с российскими командами, называть которые пока преждевременно. Это даст возможность получше присмотреться к перспективным игрокам, которые могут потенциально усилить команду, добавил Рыскин, передает "Матч-ТВ".

Напомним, на общем собрании Российской премьер-лиги 22 апреля клубы РПЛ проголосовали за структуру календаря сезона-2024/25, согласно которой, первая часть сезона‑2024/25 начнется 20 июля и продлится до 8 декабря.