Ростовчане назовут новый проспект именем легендарного градоначальника

Новый проспект в Ростове-на-Дону, который вырастет на территории бывшего аэропорта города, будет назван именем градоначальника из XIX века Андрея Байкова, имя которого – в памяти каждого жителя донской столицы.

В скором времени в Ростове-на-Дону появится новый проспект – он будет построен на территории старого аэропорта города и будет назван именем Андрея Байкова, который руководил городом с 1862 по 1869 годы и с 1884 по 1889 годы, говорится в документе, опубликованном горадминистрацией.

Новый проспект пройдет по застраиваемой сегодня территории бывшей воздушной гавани параллельно ее взлетно-посадочной полосе от улицы Берберовской и фактически разделит новый городской микрорайон на две части, передает "АиФ-Ростов".

Личность городского головы Андрея Байкова для каждого жителя Ростова не просто памятная, а легендарная – как говорят сами ростовчане, именно он превратил Ростов из захолустья в русский Чикаго.

И это верно - Ростов достался Байкову в ужасном состоянии: это был грязный, запущенный город, который сильно отличался от соседнего портового Таганрога, и далеко не в лучшую сторону. Предприимчивый Байков наладил связи с ростовскими купцами, которые и выдвинули его в градоначальники. Но тридцатилетний юноша не желал быть им номинально, и принялся приводить город в порядок. Со временем в городе появились мостовые, зажглись керосиновые фонари, пошел омнибус на конной тяге, а на ростовских пере­крест­ках появились первые колонки с водой. Со временем в город потянулись и состоятельные люди – ведь здесь заработали первые на Дону биржа и кредитное общество. С его приходом в городе появились женская школа, таможня и ярмарочный комитет, первый крытый рынок, санитарная служба и пожарная команда, разбит главный городской парк, создан краеведче­ский музей, а в 1886-м заработал телефон.