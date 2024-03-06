Вестник Кавказа

Ростов закроют в часы пик для грузовиков

Ростов закроют в часы пик для грузовиков
© Фото: администрация Ростова-на-Дону
Уже в начале мая ростовские власти введут ограничения на въезд в Ростов для большегрузного транспорта – пока оно продлится до лета, однако в скором времени проезд грузовиков по городским магистралям будет существенно ужесточен.

Уже в мае Ростов-на-Дону закроют в утренние и вечерние часы пик для въезда большегрузов, сообщил руководитель городского департамента транспорта Денис Водопьянов, пишет "Ведомости Юг".

"Мы разработали и утвердили грузовой каркас города. Сейчас мы приступили к его реализации. Один из элементов – запрет на въезд в город в определенные интервалы. Досконально прорабатываем этот вопрос, первые ограничения будут вводиться уже в мае"

- Денис Водопьянов

Въезд в город для большегрузов будет закрыт с 7 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера до 1 июня – контролировать это будут сотрудники ростовского ГИБДД.

И это не единственное ограничение – в Ростове на участках дорог, где движение грузового транспорта запрещено, уже работает шесть комплексов фото-видеофиксации, а вскоре в городе заработают еще 36 таких комплексов.

До конца года ростовские власти введут для грузовиков еще ряд дополнительных ограничений – для большегрузов массой свыше 26 т и грузовиков с прицепом будет запрещено движение в центре, Нахичевани и микрорайоне "Рабочий городок", добавил глава ростовского дептранса.

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