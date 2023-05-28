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"Ростов" вырвал победу у "Ахмата" 

&quot;Ростов&quot; вырвал победу у &quot;Ахмата&quot; 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Ахмат" уступил в гостях "Ростову" и упустил возможность обойти своего соперника в турнирной таблице. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2. 

В Ростове-на-Дону состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и грозненским "Ахматом"

Счет в матче на 6-й минуте открыли хозяева – отличился нападающий Егор Голенков. Через пять минут он оформил дубль, увеличив отрыв до двух мячей. На 35-й минуте нападающий "Ахмата" Гамид Агаларов сократил отставание в счете, а на 40-й минуте полузащитник грозненской команды Владислав Карапузов сделал счет равным. 

На 69-й минуте полузащитник "Ахмата" Артем Тимофеева получил вторую желтую карточку за грубый подкат и был удален с поля. Хозяева практически тут же воспользовались численным преимуществом. Мяч в сетку ворот грозненцев на 73-й минуте отправил защитник Данила Прохин, установив тем самым окончательный результат 3:2 в пользу "Ростова".

Турнирная таблица 

Перед очной встречей команды занимали 4-е и 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Победа в сегодняшнем матче позволила "Ростову" набрать 53 очка и за тур до конца первенства стать недосягаемым для идущего на 5-м месте "Ахмата". В активе грозненцев на данный момент 49 очков.

Капитан &quot;Ахмата&quot; намерен остаться в команде

Капитан "Ахмата" намерен остаться в команде

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