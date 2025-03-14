Вестник Кавказа

"Ростов" уступил "Зениту" в первом туре чемпионата России

"Ростов" уступил "Зениту" в первом туре чемпионата России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый тур МИР РПЛ ознаменовался для "Ростова" выездным поражением от "Зенита" с минимальным счетом.

"Ростов" начал новый сезон МИР РПЛ с поражения от петербургского "Зенита" со счетом 1:2. 

Несмотря на удачное начало встречи и забитый на 22-й минуте гол в исполнении Ивана Комарова, футболисты команды из Ростова пропустили во втором тайме дважды. Голами в составе "Зенита" отметились Матео Кассьерра и Андрей Мостовой, который реализовал 11-метровый удар на 79-й минуте. 

Напомним, что прошлый сезон "Ростов" завершил на 7-й строчке в турнирной таблице.

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