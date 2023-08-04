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"Ростов" намерен избавиться от "подешевевшего" Норманна

&quot;Ростов&quot; намерен избавиться от &quot;подешевевшего&quot; Норманна
© Фото: ФК Ростов
Футбольный клуб "Ростов" в раздумье: продавать ли сильно "потерявшего в цене" 27-летнего норвежского хавбека Матиаса Норманна.

Спортивный директор ФК "Ростов" Александр Рыскин заявил, что клуб раздумывает над предложением норвежского хавбека Матиаса Норманна, передает телеканал "Матч-ТВ".

Игрок арендован московским "Динамо" до лета будущего года, передает "АиФ-Ростов".

Как сообщает портал Transfermarkt, сейчас норвежский полузащитник стоит шесть миллионов евро, тогда как в 2021 году он стоил дороже больше, чем в два раза - 13 млн евро.

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