"Ростов" намерен избавиться от "подешевевшего" Норманна

Футбольный клуб "Ростов" в раздумье: продавать ли сильно "потерявшего в цене" 27-летнего норвежского хавбека Матиаса Норманна.
Спортивный директор ФК "Ростов" Александр Рыскин заявил, что клуб раздумывает над предложением норвежского хавбека Матиаса Норманна, передает телеканал "Матч-ТВ".
Игрок арендован московским "Динамо" до лета будущего года, передает "АиФ-Ростов".
Как сообщает портал Transfermarkt, сейчас норвежский полузащитник стоит шесть миллионов евро, тогда как в 2021 году он стоил дороже больше, чем в два раза - 13 млн евро.