Рост цен на яйца 2023: ритейлеров призывают ограничить наценку

Куриные яйца значительно подорожали в России – Федеральная антимонопольная служба предлагает способ сгладить негативный эффект для потребителей.

ФАС пытается взять под контроль ситуацию с ценами на яйца в России, сообщение о предлагаемых мерах распространила пресс-служба ведомства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ритейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые ими куриные яйца на уровне не более 5%, сообщает ведомство.

В ФАС позитивно оценили высокую ответственность торговых сетей, которые уже сейчас не повышают наценки на социально значимые продукты. В число таких товаров предлагается на время включить и яйца кур. Служба считает, что стоило бы установить максимальную наценку в 5%. Тогда этот продукт, который входит в ежедневный рацион россиян, станет гораздо доступнее.

Предложение направлено в торговые сети, теперь решение за ними.