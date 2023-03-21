Россию и Филиппины связали прямые рейсы

Прямые еженедельные рейсы из России на Филиппины появятся в марте. Рейсы в экзотическую пляжную страну запускает "ИрАэро".

Весной россияне смогут прямыми рейсами добраться до пляжных Филиппин.

Перевозчик "ИрАэро" включит рейсы из Иркутска в Манилу в весеннее расписание. Первый рейс запланирован на 6 марта, последний - на 30 мая. Еженедельные рейсы будут выполняться по средам из России, по четвергам в обратном направлении.

"Решение об открытии продаж в период с июня по сентябрь будет приниматься позднее, это связано с рисками плохой загрузки самолетов в низкий сезон"

– ИрАэро

Билет в одну сторону можно приобрести менее чем за 37 тыс рублей.

Самолеты будут совершать техническую посадку на дозаправку в Китае.