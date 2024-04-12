Россию, Азербайджан и Иран свяжет общий энергомост

Уже в ближайшее время заработает единая электросеть, которая свяжет Россию, Азербайджан и Иран: это позволит экспортировать избыточные мощности в нуждающуюся в них страну.

В ближайшее время Москва, Баку и Тегеран запустят общий масштабный энергетический проект, который позволит трем странам использовать общие мощности их электростанций, сообщил в соцсетях глава международного офиса министерства энергетики Ирана Моджтаба Акбари.

"Проект по подключению к электросети между Ираном, Россией и Азербайджаном находится на завершающей стадии и будет реализован в ближайшее время"

- Моджтаба Акбари

Проект даст возможность импортировать электроэнергию, когда страна в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии в эти страны, добавил Акбери.