Вестник Кавказа

Россию, Азербайджан и Иран свяжет общий энергомост

ЛЭП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в ближайшее время заработает единая электросеть, которая свяжет Россию, Азербайджан и Иран: это позволит экспортировать избыточные мощности в нуждающуюся в них страну.

В ближайшее время Москва, Баку и Тегеран запустят общий масштабный энергетический проект, который позволит трем странам использовать общие мощности их электростанций, сообщил в соцсетях глава международного офиса министерства энергетики Ирана Моджтаба Акбари.

"Проект по подключению к электросети между Ираном, Россией и Азербайджаном находится на завершающей стадии и будет реализован в ближайшее время"

- Моджтаба Акбари

Проект даст возможность импортировать электроэнергию, когда страна в ней нуждается, и экспортировать излишки электроэнергии в эти страны, добавил Акбери.

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