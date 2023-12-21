Российскому тренеру предложили новый контракт с клубом из Азербайджана

Клуб "Сабах" предложил наставнику Мураду Мусаеву новый контракт. Сейчас стороны обсуждают детали соглашения. Его подопечные уже провели первый матч в этом году.

Руководство футбольного клуба "Сабах" из Баку предложило своему наставнику Мураду Мусаеву подписать новое соглашение о сотрудничестве.

Команда из Азербайджана в новом году уже успела провести первый матч в рамках сборов в турецкой Анталье. "Сабах" обыграл румынский "Рапид" со счетом 2:1.

После игры Мусаем сказал, что доволен игрой, несмотря на ошибку, которой воспользовались соперники. Он добавил, что команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата.

Кроме того, специалист подчеркнул, что руководство "Сабаха" предложило ему подписать новый контракт. По его словам, стороны обсуждают детали соглашения.