Российский вратарь назвал причину ухода из "Карабаха"

Голкипер Андрей Лунев выступал за "Карабах" в течение одного сезона. Он провел за агдамскую команду 34 матча во всех турнирах.

Вратарь агдамского "Карабаха" Андрей Лунев покинул клуб. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте команды.

Соглашение с 33-летним российским голкипером истекло, он покидает клуб на правах свободного агента.

В "Карабахе" поблагодарили Андрея за совместную работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Комментируя свой уход из клуба, российский голкипер подчеркнул, что это решение было принято совместно с клубом.

"Это было совместное решение, говорил с Ходжой (главный тренер Гурба Гурбанов – прим. ред.). Услышали друг друга и вот пришли к этому. Клуб пошел мне навстречу"

– Андрей Лунев

Он добавил, что на принятие решения повлияли семейные обстоятельства.

"Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чем я говорил и тренеру"

– бывший вратарь "Карабаха"

Справка

Андрей Лунев присоединился к "Карабаху" прошлым летом. За это время он провел за агдамскую команду 19 матчей в чемпионате Азербайджана, 5 матчей в кубке и 10 матчей еврокубковых турнирах. В составе "Карабаха" голкипер выиграл чемпионат и стал обладателем национального кубка.