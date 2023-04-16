Российский теннисист впервые в истории выиграл турнир в Монако

Опубликовано: 19:47, 16 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница Андрея Рублева в соцсети

Теннисист Андрей Рублев впервые в истории одержал победу на турнире серии Masters. В финале россиянин переиграл датского спортсмена Хольгера Руне.

Теннисист Андрей Рублев в первый раз в карьере одержал победу на турнире серии Masters. В главном матче ATP Masters 1000, проходившем в Монте-Карло, он одолел Хольгера Руне из Дании (5:7, 6:2, 7:5).

Комментарий после матча

В послематчевом интервью россиянин в первую очередь акцентировал внимание на том, что ему пришлось много чего пройти, чтобы одержать наконец победу на турнире серии Masters. По его словам, он не думал, что у него много шансов завоевать первое место, однако в итоге смог сделать это.

Справка

Для россиянина этот финал в Монте-Карло стал вторым за последние три года. Два года назад он проиграл в главном матче турнире представителю Греции Стефаноцу Циципасу.

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов

На данный момент Рублев располагается на 6-м месте в рейтинге ATP, Руне – на 9-м.