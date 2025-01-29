Вестник Кавказа

Российский полузащитник перешел в армянский клуб

Даниил Куликов
© Фото: сайт футбольного клуба “Пюник“
Действующий чемпион Армении усилился российским хавбеком Даниилом Куликовым. Ранее он защищал цвета минского "Динамо".

Российский полузащитник Даниил Куликов стал игроком ереванского футбольного клуба "Пюника". Об этом сказано на сайте команды.

Хавбек присоединился к действующему чемпиону Армении на правах свободного агента. Срок соглашения не разглашается.

Напомним, ранее Куликов выступал за минское "Динамо", которое он покинул в прошлом месяце.

В настоящее время "Пюник" располагается на третьей строчке в турнирной таблице национального первенства. В активе команды 37 очков. На первом местес 40 очками находится "Ноа", а на втором - "Урарту" (38 очков).

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